"محلية النواب" تتابع خطة دعم وتأهيل المرأة بالمحافظات

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائبة الدكتورة أمل زكريا قطب، عضو مجلس النواب، اجتماعها الأول اليوم الأحد، لمتابعة خطة واستراتيجية وزارة التنمية المحلية لمتابعة توجيهات القيادة السياسية بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وغيرهما، بهدف تدريبهن وتأهيلهن ليكن قادرات على الإدارة وحسن التدابير لمواجهة التحديات بأفضل الوسائل الممكنة لتمكينهن من خلال دعم هذا الملف الاجتماعى النوعى الحيوى بجميع محافظات مصر منذ عام 2020 وحتى 2023، وإنشاء وحدات مستحدثة بديوان عام الوزارة ومحافظات الجمهورية (وحدة تكافؤ الفرص، وحدة رعاية المرأة، وحدة السكان، وحدة مجابهة الهجرة غير الشرعية).

تضم اللجنة الفرعية النائبات: رحاب الغول، إيمان الألفى، سناء السعيد، ريهام عبدالنبي، هدى لطنبارى، أعضاء لجنة الإدارة المحلية.

واستعرضت النائبة أمل زكريا قطب، رئيس اللجنة الفرعية، جدول أعمال الاجتماع، مؤكدة أهمية الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2017، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021، والآلية التى اتبعتها وزارة التنمية المحلية لتفعيل ذلك الملف الاجتماعى بديوان عام الوزارة، وبالتنسيق مع دواوين عموم محافظات الجمهورية، والتى تضم الإدارات والوحدات المستحدثة المنوطة بالملفات المختلفة منها (وحدات تكافؤ الفرص. وحدة السكان. وحدة دعم المرأة. لجان حماية الأطفال. حقوق الإنسان. ذوى الهمم)، وهى من الملفات المهمة الاجتماعية المهنية الهادفة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها القيادة السياسية لزيادة المكتسبات، وتعزيز وتفعيل التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأسر المصرية والمرأة المصرية بجميع محافظات مصر، والتواصل بين الجهات المعنية لتفعيل تأهيل وتمكين القياديات.

أشارت إلى ضرورة التواصل والتنسيق وإزالة أى معوقات لتفعيل دور الجهات المختصة المعنية، كل فيما يخصه من المجالس القومية المتخصصة والوزارات والهيئات المعنية، وتدريب وتأهيل القيادات على كيفية التدخل والحماية مع المعنيين بمركز التدريب بسقارة، والوزارات (لجان حماية الأطفال، تكافؤ الفرص، وحدة رعاية المرأة، وحدة السكان، حقوق الإنسان، مجابهة الهجرة غير الشرعية، إضافة الى كل هذ الجهد لحماية كافة الجهود المبذولة من الدولة في مواجهة العنف ضد المرأة، والمؤهلين للقيادة بوزارة التنمية المحلية وفى باقي المحافظات لتحقيق أكبر المكاسب للمرأة المصرية بعلم وتعلم وتدريبات هادفة، ويتم التنسيق مع الوحدات المركزية بالوزارة.

حضر الاجتماع د.محمد كمال، مدير عام إدارة التطوير بوزارة التنمية المحلية، د. أيمن الجمل، مدير إدارة الاتصال السياسي، وآخرون.

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بالاطلاع على آليات تفعيل الاستراتيجيات التى أطلقتها القيادة السياسية والخطط المدرجة؛ لتفعيلها والنزول بزيارات ميدانية لأعضاء اللجنة الفرعية لمحافظات الجمهورية للمتابعة.