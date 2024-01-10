الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

مصر

وزيرا "التنمية المحلية" و"التخطيط" يوقعان القرار المشترك الخاص ببرامج التنمية المحلية المطورة

توقيع القرار المشترك
توقيع القرار المشترك الخاص ببرامج التنمية المحلية المطورة

قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة تعد أولى الإصلاحات التي يتم الإعلان عنها ضمن مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية والسياسية التي تمت خلال العقد الماضي لتطوير الإدارة المحلية وتطبيق أبعاد اللا مركزية الإدارية والاقتصادية والمالية في وحدات الإدارة المحلية.

إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة 

وأشار وزير التنمية المحلية، خلال توقيع القرار المشترك الخاص ببرامج التنمية المحلية المطورة بحضور وزيرة التخطيط وعدد من المحافظين،  إلى أن إطلاق البرامج المطورة يعد أحد أهم مكتسبات الإصلاحات الهيكلية الجارية في الإدارة المحلية والتي جاءت في ضوء دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي لتمكين وحوكمة الإدارة المحلية ورفع كفاءتها وقدرتها على تقديم الخدمات العامة للمواطنين بفاعلية بجميع محافظات الجمهورية وذلك عبر تنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى تعزيز الحوكمة المحلية، مثل الشفافية، والوصول إلى المعلومات، والمساءلة، والرقابة المجتمعية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية، والعدالة في التنمية، والتكامل بين الريف والحضر.

 

وشدد اللواء هشام آمنة، على أن تطوير وتمكين الإدارة المحلية هو السبيل الوحيد نحو تحقيق نمو شامل وتنمية مستدامة في مصر، وهو ما انعكس في جميع تطبيقات الحكومة المصرية في برامجها ومشروعاتها منذ عام 2014 والتي استهدفت تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديًا واجتماعيًا، وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية، لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع.

برنامج التنمية المحلية بالصعيد

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن تطوير البرامج المحلية يأتي استجابة لما فرضته التحديات والسياقات العالمية على الأجندات التنموية الوطنية من ضرورة تطوير آليات عمل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات مواطنيها، فضلًا عما فرضه السياق الوطني على الإدارة المحلية من أهمية التوجه نحو التخطيط المتكامل متعدد المستويات وتخصيص الاستثمارات لتنفيذ هذه المشاريع ضمن إطار برامجي متكامل وتوزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل وفق صيغة تمويلية واضحة. 

 

 

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت التعاون بين الوزارتين في تنفيذ عدد من البرامج والدورات التدريبية في مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة وذلك على البرامج المحلية المطورة لبدء تنفيذها في العام المالى 2024 / 2025 وستستمر الوزارة في برامجها التدريبية في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة بما يساهم في تعزيز قدرة الكوادر البشرية بالمحليات لوضع الخطط المستجيبة لاحتياجات المواطنين على النحو الأمثل.

 

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة قامت من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بجهود عديدة تستهدف رفع كفاءة الأداء المحلى ومعالجة التحديات المتعلقة بمحدودية الموارد سواء المالية أو البشرية وضعف القدرات المؤسسية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أثبتت نجاحها عند التطبيق بشكل استرشادي خلال الفترة 2018-2023 في محافظتي سوهاج وقنا؛ ولاقت إشادات من المؤسسات الدولية واعتبرتها إنجاز حققته الدولة المصرية لتحقيق قدر معقول من اللا مركزية وبناء إدارة محلية قوية وفعالة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، وتحسين رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.

 إصلاح وتطوير الإدارة المحلية

وأكد وزير التنمية المحلية، أن عملية إصلاح وتطوير الإدارة المحلية وحوكمتها هي عملية مستمرة وتدريجية وطريق طويل لمعالجة آرث ثقيل من تحديات تعترض إصلاح الإدارة المحلية في مصر وستواصل وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع جميع الوزارات الشريكة البناء على ما بدأناه سويًا في ضوء خارطة طريق وطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللا مركزية في مصر تستهدف تمكين وحدات الإدارة المحلية من تحسين أدائها في عملية تقديم الخدمات ضمن من جهة، والمساهمة في النمو الاقتصادي المحقق للشمول الاجتماعي على نحو مستدام بما يحقق رضا المواطنين في جميع المحافظات.

التنمية المحلية وزيرة التخطيط برامج التنمية المحلية المطورة التنمية المحلية بالصعيد الادارة المحلية

مواد متعلقة

مركز "استدامة" بكفر الشيخ يسهم ببرامج تدريبية ضمن خطة التنمية المحلية 2023-2024

وزيرا التنمية المحلية والتموين يتفقدان مخازن السلع الغذائية الأساسية لسلسلة "كازيون" بالمنطقة اللوجستية بدمنهور

الأكثر قراءة

"حضر للسياحة".. العثور على جثة شاب خليجي داخل شقته بالهرم

"توسعة الكورنيش".. مشروع قومي ينقذ الإسكندرية من أزمة الاختناق

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

مدبولى يوجه ببدء تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية

وزير النقل: مجموعة مصرية تنفذ خطين للسكك الحديدية بشرق إفريقيا

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة "عنتيل مدينة نصر"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا