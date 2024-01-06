وزيرا التنمية المحلية والتموين يتفقدان مخازن السلع الغذائية الأساسية لسلسلة "كازيون" بالمنطقة اللوجستية بدمنهور

تفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارتهما لمحافظة البحيرة اليوم مخازن السلع الغذائية الأساسية لسلسلة "كازيون" بالمنطقة اللوجستية بدمنهور، إحدى السلاسل التجارية بالمحافظة، حيث تفقدا مخازن الجملة التي تضم مختلف السلع الغذائية، وتخدم عدد كبير من الفروع المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة، فضلًا عن توفير السلع لعدد 6 محافظات مجاورة.

واطمأن وزير التنمية المحلية ووزير التموين خلال جولتهما التفقدية علي توفير كافة السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية وذلك بكميات كبيرة.

وأكد اللواء هشام آمنة على توافر كافة السلع الغذائية الرئيسية بالكميات المناسبة في جميع محافظات الجمهورية وذلك في المنافذ الثابتة والمتحركة والسلاسل التجارية والشوادر ولا توجد هناك أي مشكلة في أي سلعة ، مشيرًا الي قيام الوزارة بالمتابعة خلال شهر يناير الجاري مع وزارة التموين وجميع المحافظات لاستقبال شهر رمضان المبارك والاطمئنان علي توافر جميع السلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز وغيرها من المنتجات الأساسية بالإضافة الي اللحوم والدواجن بكميات مناسبة وأسعار مخفضة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل علي قدم وساق هذا الشهر بالمتابعة مع وزارة التموين لاقامة وتجهيز الشوادر والمنافذ " أهلًا رمضان " واتاحة جميع السلع بكميات كبيرة، مشيرًا إلى إستمرار الحملات اليومية التي تقوم بها مديريات التموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية بوزارة الداخلية للتأكد من الالتزام بالأسعار والمواصفات المقررة ويتم التعامل حيال أي مخالفات يتم رصدها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى حرص الوزارة على تقديم كل التيسيرات اللازمة لإنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية على مدار العام.