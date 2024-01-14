عصام هلال: مجلس النواب حريص على احترام تطبيق سيادة القانون والالتزام به

قال المستشار عصام هلال عفيفي الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، عندما تم تشريع الحصانة لأعضاء المجالس النيابية كان الهدف منها ضمان استقلالية العضو بضمان ممارسته لدوره في الرقابة وإعطاءه الحماية اللازمة لأداء المهام المنوط بها.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن المشرع كفل لأعضاء مجلس النواب هذه الحصانة فيما يتعلق بأداء أعمالهم وإبداء ما يرونه من آراء في هذا الشأن، مشيرا إلى أن المشرع قد شرع حصانة إجرائية للنواب في غير حالات التلبس، لضمان عدم الكيد أو الترصد لهم، ولكن لم يكن قصد المشرع من هذه الحصانة أن تقف في طريق مساءلتهم في حال خروجهم عن النظام العام والقانوني أو قيامهم بأفعال من شأنها أن تؤثر في مكانة وهيبة الجهة أو السلطة التي يمثلونها وهي السلطة التشريعية.

وتابع وكيل اللجنة التشريعية في مجلس الشيوخ قائلا: “من هنا جاء حرص مجلس النواب اليوم على هيبة السلطة التشريعية والحفاظ على مكانتها عندما ورد إليه من أحد المواقع الإخبارية بحدوث إحدى التجاوزات من أحد أعضائه لإحالته للجنة القيم لإجراء التحقيق معه لثبوت أو نفى ما ورد على هذه المواقع، وكذلك رفع الحصانة عن أحد أعضائه نظرا لثبوت جدية بعض الاتهامات وعدم كيديتها”.

واستكمل هلال أنه عندما ورد كتاب من المستشار النائب العام بشأن طلب الإذن برفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النواب لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد محل تحقيقات النيابة العامة في القضية، تم عرض الأمر على مكتب المجلس، وقرر إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ والتي انعقدت بدورها لنظر الموضوع بحضور النائب، وقررت منحه أجلًا لتسوية الأمر، على أن يقدم للأمانة العامة ما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه التاسع من يناير الجاري؛ وهو الموعد المحدد لرفع الحصانة عنه.

وأوضح أنه لما لم يقدم النائب تلك الإفادة، فإنه من ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عنه بقوة القانون إعمالًا للمادة (361) من اللائحة الداخلية للمجلس، وللنيابة العامة اتخاذ الإجراءات الجنائية ضده فيما أسند إليه من اتهام.

وأوضح الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن أن هذه الإجراءات تؤكد أن مجلس النواب من خلال ما تم من إجراءات اتخذها حريص على تحقيق مبدأ سيادة القانون وحرص السلطة التشريعية على سيادة القانون في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي التي يُحترم فيها القانون من كافة هيئات وسلطات الدولة.

ووجه هلال الشكر لمجلس النواب لحرصه على احترام مبدأ تطبيق سيادة القانون والالتزام به، وردع التجاوزات واحترام هيبة المجلس وردع أيه محاولات لاستغلال السلطة أو النفوذ من خلال التسهيلات التي يقدمها الدستور لأبنائه من أجل أداء دورهم المنوط به في حماية مقدرات الشعب وحقوقه.