الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب "المصريين": قرارات مجلس النواب إعلاء لسيادة القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

أشاد المستشار حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بقرارات مجلس النواب المتمثلة في رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي؛ لاتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده؛ في واقعة إصدار شيك بدون رصيد، فضلًا عن إحالة النائبة نشوى رائف، للجنة القيم بعد واقعة الغش، مؤكدًا أن مجلس النواب حريص كل الحرص على مواجهة الفساد والمحسوبية وعدم الصمت عليه بأي حالٍ من الأحوال.

 

قرارات مجلس النواب تزيد من ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية

وقال "أبو العطا"، في بيانٍ اليوم الأحد، إن الدولة المصرية لا يوجد بها أحد فوق المساءلة القانونية والجميع سواسية أمام القانون، موضحًا أن الحصانة لا تحول دون مساءلة صاحبها تأديبيًا وجنائيًا حال خروجه عن النظام العام.

وأكد أن قرارات رفع الحصانة عن النائبين تتفق بشكل واضح وصريح مع صحيح الدستور والقانون، لا سيما بعد تأكيد اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أنه ليس وراء الواقعتين اتهام كيدي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن قرار مجلس النواب برفع الحصانة عن النائبين قرار صائب ومتوقع ويزيد ثقة الشعب في المؤسسة التشريعية التي انتخبها وتمثله وينوب أعضاؤه عنها، علاوة على أن هذه القرارات تؤكد احترام مجلس النواب للقانون وفي نفسه الوقت تمكينه للنائب أن يخضع للقانون ويدافع عن نفسه.

وأوضح أن الدولة بجميع مؤسساتها تحترم القانون والدستور، وتؤكد أنه لا يوجد أحد فوق طائلة القانون والمساءلة القانونية، مؤكدًا أن ما فعله مجلس النواب وما اتخذه من قرارات يقدم نموذجًا حقيقيًا لمؤسسة تشريعية رقابية تحترم الدستور والقانون وتطبقه على أعضائها بمنتهى الشفافية.

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