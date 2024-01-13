برلمانية: إداعات الاحتلال الإسرائيلي ضد مصر محاولة للهروب من جرائمها ضد الإنسانية

أكدت النائبة سلوي أبوالوفا، أمين سر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن موقف مصر منذ أحداث السابع من أكتوبر هو دعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري للفلسطينين حتى لا يتم تصفية القضية الفلسطينية، وكان آخرها القمة الثلاثية في العقبة والتي أكدت على ذلك في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني الأعزل مستنكرة الإداعات الإسرائيلية ضد مصر أمام محكمة العدل الدولية، وأنه إداعات مرفوضة وكاذبة وغير حقيقية.

دعم الشعب الفلسطيني

وقالت عضو مجلس النواب، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي تحاول أن تهرب من جرائمها ضد الإنسانية التي تُرتكب في حق الشعب الفلسطيني، وتتدعي إداعات كاذبة موضحة، أن مصر منذ 7 أكتوبر وتم عقد قمة السلام في القاهرة وحضرها عدد من زعماء العالم، بالإضافة إلى اللقاءات والاتصالات التي تقوم بها القيادة السياسية من أجل تهدئة الأوضاع ثم كانت الهدنة عبر وساطة مصرية أمريكية قطرية وهذا يعكس أن مصر لم تتأخر يومًا من أجل دعم الشعب الفلسطيني.

وأشارت "أبوالوفا" إلى أن معبر رفع من ناحية مصر مفتوح بشكل دائم، المشكلة هي من الجانب الذي يقع تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي، التي نحتاج فيها للتنسيق من أجل إدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن مصر نسقت أيضًا مع الجانب المجتمع الدولي من أجل عدم استهداف إسرائيل لخط المياه لعرقلة المساعدات واستخدام ممارسات ضد الإنسانية وتهدف لإبادة الشعب الفلسطيني.