الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

"الحرية المصري" تعقيبا على القمة الثلاثية: مصر تبذل جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار بغزة

غزة
غزة

ثمن حزب الحرية المصري، عقد  القمة الثلاثية (المصرية-الأردنية-الفلسطينية) بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والتي تهدف إلى التشاور بين الزعماء الثلاثة بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، والعمل على دفع وتكثيف الجهود الرامية لوقف التصعيد وإنقاذ أهالي غزة من المأساة الإنسانية الجارية.

تبذل جهدا كبيرا لوقف إطلاق النار

وأكد الحزب في بيانه، أن مصر برئاسة الرئيس السيسي تبذل جهدا كبيرا لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية في المقام الأول، ومن بعدها نسعى لعرض رؤية مصر لكيفية الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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وقال الحزب، إن مصر بذلت جهودا حثيثة في الوساطة منذ اندلاع الازمة، وهذه القمة امتداد للقيام بنفس الدور ومحاولة التهدئة بالمنطقة، خاصة بعد ضراوة القصف الاسرائيلي وتعنت المجتمع الدولي وقتل الأبرياء والأطفال والنساء أما مرآى ومسمع من العالم بأكمله.

وتابع الحزب، أن تحذير الرئيس السيسي المتكرر من التصعيد الجاري في غزة ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن والسلم الإقليمي، وستمتد تداعياته السلبية على كل الأطراف بلا استثناء، بمثابة صورة للمستقبل فاستمرار الحرب سيعود بالسلب على جميع دول الجوار، ولذلك يجب على الجميع الوقوف موقف واحد من أجل فض النزاع وحقن دماء الأبرياء.

القمة الثلاثية المصرية-الأردنية-الفلسطينية حزب الحرية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي الإسرائيلي قطاع غزة

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