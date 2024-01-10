الرئيس الفلسطينى يصل الأردن للمشاركة فى قمة العقبة

وصل، قبل قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الأردن؛ للمشاركة في قمة العقبة الثلاثية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، لبحث تطورات الأوضاع في غزة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

قمة العقبة

وتجمع القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين في مدينة العقبة الأردنية، ومن المقرر أن تبدأ خلال ساعات؛ لبحث القضية الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي بعد أن شنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عملية "طوفان الأقصى" ضد الكيان الصهيوني المحتل.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، عُقِدَت سلسلة من اللقاءات التي جمعت القادة على مستوى المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الخاصة المتبادلة بين عمان والقاهرة.

وأكدت، أن لقاء اليوم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو تأكيد على الموقف الأردني والمصري في دعم القضية الفلسطينية، والذي كان واضحًا منذ 7 أكتوبر بالعديد من الاجتماعات والمشاورات بين القادة وبعضهم أو بين وزراء الخارجية.