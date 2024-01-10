الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

الرئيس الفلسطينى يصل الأردن للمشاركة فى قمة العقبة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني يصل الأردن للمشاركة في قمة العقبة

وصل، قبل قليل، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى الأردن؛ للمشاركة في قمة العقبة الثلاثية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، لبحث تطورات الأوضاع في غزة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل.

قمة العقبة

وتجمع القمة الثلاثية بين مصر والأردن وفلسطين في مدينة العقبة الأردنية، ومن المقرر أن تبدأ خلال ساعات؛ لبحث القضية الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي بعد أن شنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عملية "طوفان الأقصى" ضد الكيان الصهيوني المحتل.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، عُقِدَت سلسلة من اللقاءات التي جمعت القادة على مستوى المؤتمرات والاجتماعات والزيارات الخاصة المتبادلة بين عمان والقاهرة.

وأكدت، أن لقاء اليوم بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو تأكيد على الموقف الأردني والمصري في دعم القضية الفلسطينية، والذي كان واضحًا منذ 7 أكتوبر بالعديد من الاجتماعات والمشاورات بين القادة وبعضهم أو بين وزراء الخارجية.

قمة العقبة وصول رئيس فلسطين للقمة مصر والأردن القاهرة الإخبارية نبأ عاجل

مواد متعلقة

أحد النازحين من فلسطين لـ"القاهرة الإخبارية": رسوم العبور لمصر لم تتجاوز الـ250 جنيهًا

"القاهرة الإخبارية": التهجير من أول الملفات المطروحة بقمة العقبة

"القاهرة الإخبارية": قصف صاروخى يستهدف قاعدة أمريكية فى حقل غاز كونيكو شرق سوريا

"التحرير الفلسطينية": مستمرون فى المقاومة لرفضنا سياسة الاحتلال بالمنطقة

أحمد موسى: "نروح نموت أو نقعد فى بيوتنا لو مش هندافع عن المصريين"

"مبخافش غير من ربنا".. أحمد موسى يعلق على التعاون مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا

أحمد موسى: مصر فتحت أبوابها للجميع واستضافتهم بكل ترحاب

شكرًا لمصر قيادة وشعبًا.. وائل الدحدوح يرفض ترك فلسطين بعد استشهاد عائلته

الأكثر قراءة

عاجل.. "جيروزاليم بوست" تكشف: مخطط طوفان الأقصى عمره 9 سنوات وإسرائيل تعلم به

عاهل الأردن يستقبل الرئيس السيسى لدى وصوله العقبة

"إلحقني يا جون".. صديق "غريق لوران" يحكي المشهد الأخير قبل أن يبتلعه البحر

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

غدًا.. أولى جلسات دعوى تعويض ورثة نيرة أشرف بـ10 ملايين جنيه

عاجل|"الدستور" تكشف عن اللاعبين الأقرب للخروج من مواجهة موزمبيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا