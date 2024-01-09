الثلاثاء 09 يناير 2024
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"مبخافش غير من ربنا".. أحمد موسى يعلق على التعاون مع إسرائيل بشأن محور فيلادلفيا

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

اتّهم الإعلامي أحمد موسى صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية "بالكذب" بعد نشرها أخبارًا تحت عنوان: "تعاون إسرائيل مع مصر بشأن محور فيلادلفيا"، لذا يجب التأكيد على أن هذا الحديث غير صحيح ولا أساس له من الصحة على الإطلاق.

أكاذيب الإخوان

وقال موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، إن موقف القاهرة واضح من أول يوم في الحرب الإسرائيلية مع فلسطين: "لا يوجد أي حديث في هذا الملف، الآن، فهناك اتفاقية قديمة ومن يخترقها يتحمل المسئولية، ومحور فيلادلفيا له بند في اتفاق كامب ديفيد، فهي منطقة منزوعة السلاح".

تابع أن الحديث المتعلق بنشر أجهزة مراقبة واستشعار في محور فيلادلفيا بالاتفاق بين القاهرة وتل أبيب أمر غير صحيح وعلى الجميع أن يدرك ذلك.

الخوف من الله وحده

وواصل: "حذرت من هجمات الإخوان وترويجها للأكاذيب من قبل وقلت للمرشد محمد بديع في إحدى الحلقات على الهواء رقبتي برقبتك مش برقبة حد تاني، إنت مين عشان أخاف منك، أنا مبخافش غير من ربنا".

أحمد موسى الاعلامي احمد موسى التعاون المصري الصهيوني صدى البلد على مسئوليتي

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