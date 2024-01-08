الإثنين 08 يناير 2024
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"دافعوا عن مصر وماتخافوش من حد".. رسالة مهمة من أحمد موسى للمصريين

أحمد موسى
أحمد موسى

طالب الإعلامي أحمد موسى الشعب المصري بالدفاع عن الوطن بكل السبل والطرق، مع عدم السماح لأي شخص بالإساءة لدولة مصر.

الدفاع عن الوطن

وأكد الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه يتعين على المصريين الدفاع عن وطنهم بكل قوة، معبرًا: "دافع عن بلدك وماتخافش من حد، وكل التقدير والتحية لكل من يدافع عن مصر".

وأضاف في حديثه، أن الشعب المصري لا يريد سوى القوة والعزة للوطن، معبرًا: "نعلم جيدًا أنكم تريدون تقدم الوطن".

ملف اللاجئين في مصر

وأشار إلى أن مصر تعاملت مع كل الأشخاص القادمين من الخارج على كونهم مواطنين، حيث يمكن القول إن هناك نحو 9 ملايين شخص مقيم في مصر، يتمتعون بجميع الخدمات المدعومة من الدولة وكأنهم مصريون.

وتابع: "عدد المقيمين في مصر من غير المصريين يمثلون نحو 8.7% من إجمالي عدد سكان مصر، ومصر لديها الندرة في مياه، ولكن كل لاجئ أو ضيف يحصل على كل الخدمات الصحية والتعليمية والغذائية أو الكهربائية دون فرض أي رسوم إضافية".

أحمد موسى ملف اللاجئين صدى البلد على مسئوليتي الاعلامي احمد موسى

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