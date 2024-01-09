أحمد موسى: "نروح نموت أو نقعد في بيوتنا لو مش هندافع عن المصريين"

قال الإعلامي أحمد موسى إن الاتحاد الأوروبي كان يشتري السلع من أوكرانيا بأعلى من سعرها كنوع من الدعم، ويقدمون التكنولوجيا الحديثة لها وهذا الدعم الأوروبي هو سر صمود أوكرانيا في حربها ضد روسيا حتى الآن.

عدد اللاجئين في مصر

أضاف موسى، خلال تقديم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن عدد اللاجئين الذين تستضيفهم مصر يوازي سكان 3 دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد في مصر أكثر من 9 ملايين لاجئ من مختلف الجنسيات وبالرغم من هذا العدد الكبير، إلا أن الدولة المصرية تقدم الرعاية الكاملة لهم.

وتابع "لا يعيب أوروبا تقديم مساعدات لأوكرانيا، كما أن مصر لا تسيء لأحد وتتحمل أسوأ الظروف وكل دولة تعمل لصالح شعبها، وهذا لا يعيب الدولة أو المسئول الذي يراعي مصالح بلده”.

رعاية مصر لـ اللاجئين

واستطرد:"أنا مؤمن بكل كلمة بقولها، نقعد في بيوتنا لو مش هندافع عن شعبنا أو حتى نروح نموت، يبقى ربنا كارمنا ومعانا المنبر ده اللي الناس كلها شايفاه ومنتكلمش ليه، وإحنا أعظم شعب على الكرة الأرضية".