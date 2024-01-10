الأربعاء 10 يناير 2024
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"القاهرة الإخبارية": قصف صاروخى يستهدف قاعدة أمريكية فى حقل غاز كونيكو شرق سوريا

حقل غاز كونيكو
حقل غاز كونيكو

أعلنت فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، عن أن هناك قصفًا صاروخيًا يستهدف قاعدة أمريكية في حقل غاز كونيكو بمحافظة دير الزور شرق سوريا.

 

سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بالمنطقة 

والجدير بالذكر، أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط تنخفض يومًا تلو الآخر، خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بشكل مباشر ما يحدث في فلسطين الآن من مجازر بشرية على أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم، ولهذا يمكن القول إن أمريكا شريك أساسي في مجازر إسرائيل بالمنطقة، والإدانة الدولية يجب أن تكون لأمريكا وإسرائيل معًا.

وبالرغم من مجازر الاحتلال بالمنطقة إلا أنه لا يوجد حتى الآن إدانة دولية لجرائم إسرائيل بالمنطقة، ولهذا إسرائيل مستمرة في تنفيذ مخططها الصهيوني الخاص بإبادة الشعب الفلسطيني وتهجيرهم إلى الدول  المجاورة من أجل تصفية القضية الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية “القاهرة الإخبارية ” استهداف قاعدة أمريكية بسوريا فلسطين قصف صاروخي لقاعدة أمريكية

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