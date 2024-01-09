أحمد موسى: مصر فتحت أبوابها للجميع واستضافتهم بكل ترحاب

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة المصرية فتحت أبوابها للجميع واستضافتهم بكل ترحاب، لذا يجب أن يعلم الجميع أن مصر بلد كبيرة وتتعامل على هذا الأساس: "مصر تريد تقديم الخدمات للعاملين من الضيوف، لكن ذلك يحدث بعد تقنين الأوضاع".

ملف اللاجئين في مصر

أكد موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أوروبا تريد استقبال عمالة مصرية بشروط منها أن يكون العامل المصري مدربا وملتزما بالقانون ومعروف عنه كل معلومة وأيضا الإجراءات على أن يذهب إلى الدول الأوروبية بشكل رسمي: "مصر ستطبق هذا الفكر مع اللاجئين ليس استهدافا لأي جنسية، لكن لا بد أن يكون لكل لاجئ وضع قانوني والتعامل معه في إطار قانوني".

وتابع "مصر تستضيف 9 ملايين ضيف من 103 ملايين لاجئ في العالم، أي قرابة من 9% حول العالم وأوروبا تستضيف اللاجئين في معسكرات غير آدمية، وبها معاناة كبيرة للاجئين، ومصر دولة كبيرة لا تقدم إلا كل خير، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية تتعامل مع ضيوفها بتقدير كبير ولا تطلق عليهم لاجئين، والرئيس السيسي، لا يقول لاجئين ولكن يقول ضيوف، ومصر لا تقيم معسكرات وفي دول تتاجر بهذه الأعداد، لكن مصر عمرها ما تاجرت أبدا".

تقنيين أوضاع اللاجئين

واستطرد: "الدولة المصرية منذ سنوات تعرضت لضربة كبيرة كدول عربية أخرى وهو الخراب والتدمير، والمواطن المصري يخاف على بلده ويقف خلف دولته في الأزمات والمحن ويحب بلده".