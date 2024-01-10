أحد النازحين من فلسطين لـ"القاهرة الإخبارية": رسوم العبور لمصر لم تتجاوز الـ250 جنيهًا

رصدت كاميرا “القاهرة الإخبارية”، إجراءات دخول عدد من الفلسطينيين مزدوجي الجنسية إلى مصر عبر معبر رفح.

استقبال النازحين الفلسطينيين

وقال أحد النازحين من مدينة رفح الفلسطينية، إنه توجه إلى معبر رفح من أجل دخول الأراضي المصرية، وكانت رسوم العبور 250 جنيها فقط، وتكاليف إجراءات الفيزا 35 دولارا.

وأكد، أن إجراءات العبور من معبر رفح كانت ميسرة وسهلة للغاية، ولهذا لم يجد صعوبة تذكر في الدخول إلى مصر، وذلك بسبب التسهيلات التي يقدمها المعبر لشعب غزة.

وأضاف في حديثه، أنه تم استقبال العابرين من الأراضي الفلسطينية إلى مصر من الهلال الأحمر المصري، وذلك لتقديم المساعدات الطبية والإنسانية للعابرين سريعًا.

خدمات معبر رفح

وتابع: "معبر رفح يقدم الكثير من الخدمات الطبية والإنسانية للقادمين من قطاع غزة، وكان من بين تلك الخدمات الحصول على تطعيمات طبية للأطفال".

وفي السياق ذاته، قالت مواطنة أخرى فلسطينية، إنها عبرت إلى الأراضي المصرية بكل أريحية وسهولة، معبرة: "مصر أم الدنيا وبلدنا الثاني، معاملة مصر قيادة وشعب في غاية الروعة".