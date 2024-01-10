الأربعاء 10 يناير 2024
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"القاهرة الإخبارية": التهجير من أول الملفات المطروحة بقمة العقبة

قمة عمان
قمة عمان

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية، آية السيد، إنه بعد ساعة أو ساعتين بالكثير سيبدأ انعقاد قمة عمان بالأردن في ظل حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني أبومازن، مشيرة إلى أن الديوان الملكي الأردني لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي بتفاصيل هذا اللقاء.

قمة عمان 

وأكدت آية السيد، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة  الإخبارية"، أن زيارة بلينكن لمنطقة الشرق الأوسط أدت إلى الشروع سريعًا في انعقاد قمة عمان لضمان الحق الفلسطيني، علاوة عن الدعوة والمطالبة المصرية الأردنية بوقف إطلاق النار في فلسطين.

وأضافت، في حديثها، أن ملف التهجير القصري سيكون من أول الملفات التي سيتم طرحها في هذه القمة، حيث ترفض مصر والأردن هذا المخطط الصهيوني الخاص بتهجير شعب غزة إلى الدول المجاورة، من أجل تصفية القضية للصالح الصهيوني.

المساعي الدبلوماسية المصرية الأردنية 

وتابعت: "مصر والأردن منذ 7 أكتوبر قامتا بالعديد من الجهود واللقاءات الدبلوماسية لنصرة الشعب الفلسطيني، حيث عقدت مصر في بداية هذه الغارات الصهيونية قمة القاهرة للسلام، والآن الأردن يعقد قمة عمان، للضغط على المجتمع الدولي بالتدخل لنجدة الشعب الفلسطيني من أيدي هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم".

واستطردت: "اقتحامات كثيرة ومتكررة من قبل الاحتلال بالضفة الغربية، ويحمل هذا الاجتماع بشكل أساسي مبدأ إطلاق النار في فلسطين". 

القاهرة الإخبارية قمة عمان بالأردن أيه السيد مراسلة القاهرة الاخبارية جرائم الاحتلال الصهيونى

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