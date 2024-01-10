الأربعاء 10 يناير 2024
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"التحرير الفلسطينية": مستمرون فى المقاومة لرفضنا سياسة الاحتلال بالمنطقة

الاحتلال
الاحتلال

قال واصل أبويوسف، عضو اللجنة التتفيدية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جبهة التحرير الفلسطينية، إن الزيارة الخامسة لأنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة لم تكن بالقدر المريح الذي كان يتوقعه البعض، حيث لم يتحدث على وقف العدوان في فلسطين، ولكنه تحدث عن خفض حجم العدوان فقط.

 

مجازر الاحتلال بغزة 

وأكد السيد واصل أبو يوسف، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن فلسطين ومصر والأردن يرفضون بشكل قطعي فرض سياسة الاحتلال في دولة فلسطين من خلال تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر والأردن، لذا المقاومة مستمرة في الدفاع عن الوطن من هذا المخطط.

وأضاف في حديثه، أن لقاء العقبة اليوم بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الأردن سيكون اجتماعًا في غاية الأهمية، حيث سيتم الضغط على الاحتلال الصهيوني بالتراجع عن مخططهم الخبيث.

 

فرض سياسة الاحتلال بالمنطقة 

وتابع: "ما تقوم به أمريكا يدعم استمرار الحرب في إسرائيل بشكل مباشر وغير مباشر، ومقاومة الشعب الفلسطيني مستمرة رغم المجازر والدماء التي سالت من شهداء فلسطين". 

التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أمين عام جبهة التحرير الفلسطينية القاهرة الإخبارية جرائم اسرائيل بغزة

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