لا أعباء جديدة.. الحكومة تعلن حصر أعداد اللاجئين فى مصر

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مجلس الوزراء اجتمع، أمس، لمناقشة المساهمات المصرية المقدمة لضيوف مصر الكرام من مختلف الجنسيات.

حصر أعداد اللاجئين

أضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي وجه بضرورة حصر المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية ضيوف مصر الكرام، مع الحصر الدقيق لأعداد اللاجئين في مصر.

وتابع أن الحصر الذي ستقوم الدولة بتفعيله الأيام المقبلة ليس له أي علاقة بما تمت إثارته في السوشيال ميديا، لافتًا إلى أن الدولة المصرية تريد أن تعمل على ترشيد حجم ما تنفقه بسبب تلك المساهمات، وكذالك من أجل الحصول على الدعم الدولي للمساهمة في الإنفاق على اللاجئين في مصر.

بطاقات للاجئين

تابع "الاجتماع لم يتطرق، أمس، لفرض أي رسوم أو أعباء على اللاجئين، وسيتم إصدار بطاقات مميكنة حتى تكون بيانات اللاجئين متوفرة لدى الدولة بشكل رسمي".