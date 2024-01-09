شكرًا لمصر قيادة وشعبًا.. وائل الدحدوح يرفض ترك فلسطين بعد استشهاد عائلته

قال الإعلامي الفلسطيني وائل الدحدوح، إن الكثيرين من حوله ينصحونه بضرورة مغادرة الوطن: "كثير يدعوني لمغادرة الوطن خاصة أنني بحاجة ملحّة إلي التدخل الطبي لإنقاذ يدي من الإصابة التي تعرضت لها، لكن في نهاية المطاف مغادرة الوطن أمر غير مطروح في ذهني".

استشهاد نجل وائل الدحدوح

أضاف الدحدوح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه لن يترك الوطن في هذا الظرف الصعب: "لن أترك فلسطين بعد استشهاد حمزة، لذا ترك الوطن.. هذا أمر أصبح مستحيلاً".

ترك فلسطين

وتابع "لا أتخيل أن أي صحفي وطني يترك فلسطين في هذا الوقت الصعب، نحن جزء من هذا الوطن وسنقف حتى النهاية".

واستطرد: "أشكر نقابة الصحفيين المصرية وجميع الجهات المعنية في مصر قيادة وشعبًا على هذا الدعم المادي والمعنوي الذي يتم تقديمه منذ بداية الحرب للأشقاء في فلسطين".