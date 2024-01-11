الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"حماة الوطن" يرحب بمخرجات القمة الثلاثية بشأن فلسطين

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

رحب حزب حماة الوطن، برئاسة الفريق جلال الهريدي، بما أسفرت عنه  القمة الثلاثية المصرية _ الأردنية _  الفلسطينية، من مخرجات بشأن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم. 

وأكد الحزب أن المناقشات التي دارت خلال القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أكدت على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة في ظل ما يعانيه الفلسطينيين من ظروف قاسية على كافة المستويات. 

 

وأعلن حزب حماة الوطن، دعمه ومساندته للثلاثة خطوط حمراء التي أكدت القمة الثلاثية أنه لا يمكن تجاوزها بشأن الوضع في غزة، والتي تمثلت في رفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني، رفض تصفية القضية الفلسطينية، ورفض إعادة احتلال قطاع غزة.

 

واشاد الحزب بما قدمته القيادة السياسية المصرية في هذه القمة، وما سبقتها من جهود كبيرة من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية، ورفض كافة أشكال التهجير، فضلاً عن جهود توجيه المساعدات إلى قطاع غزة.

 

وجدد حماة الوطن، الدعوة للمجتمع الدولي، للاضطلاع بدوره في التصدي لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، والتي تتزايد بشكل يومي، وتتنافى مع كل الأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية.

حزب حماة الوطن الفريق جلال الهريدي القمة الثلاثية الشعب الفلسطيني العدوان الإسرائيلى

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