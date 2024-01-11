"الإصلاح والنهضة": القمة الثلاثية محور الدبلوماسية الحكيمة ومصر ركيزة أساسية فى حل أزمة غزة

أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية تمثل "محور الدبلوماسية الحكيمة"، الذي تقوده مصر من أجل حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وأضاف عبدالعزيز، في بيانٍ صحفيّ، أن الموقف المصري يُعد ركيزة أساسية في حل الأزمة في غزة، وأن تحركات الدولة المصرية في إطار حل القضية تمثل الدور الفاعل الحقيقي في الإقليم بعيدًا عن الشعارات الرنانة أو الدعوات التي تفتقر إلى الحكمة.

حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أن القمة الثلاثية تُعد فصلًا جديدًا من فصول الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وهو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية ذات قيادة موحدة على حدود ٦٧، بجانب رفض تهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية على حساب أي من دول الجوار.

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن الموقف المصري في قضايا الأمة العربية لا يقبل التشكيك أو المزايدة، داعيًا كل الأطراف في الإقليم إلى الاستماع لصوت العقل والحكمة، الذي تمثله القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.