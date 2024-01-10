الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

صناديق "أدوية فائضة" بالأماكن العامة.. اقتراح في مجلس الشيوخ

النائبة كاميليا
النائبة كاميليا صبحي

اقترحت النائبة كاميليا صبحي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ، وضع صندوق في المحلات العامة والمولات الكبرى وفي الأماكن العامة بمختلف أنواعها يجمع فيها الأدوية الزائدة عن الحد بعد انتهاء الغرض منها وما تزال في الصلاحية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، موجه إلى وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

 معالجة الفقراء وترشيد الإنفاق

 وأوضحت النائبة، أنه وضع تلك الصناديق يستهدف الاستفادة منه في معالجة الفقراء وترشيد الإنفاق وترشيد استهلاك الأدوية وتجنب إهلاكها، على أن يتم جمعها وفرزها وإعادة تصنيفها وإعادتها إلى أوضاعها الطبيعية لتكون جاهزة للاستخدام مرة أخرى عن طريق متخصصين، وهو أمر يضيف للاقتصاد القومي.

التأمين الصحي الشامل

وقال النائب رمضان إمام، عضو مجلس الشيوخ، إن منظومة التأمين الصحي الشامل إنجاز غير مسبوق وتجربة فريدة تستحق الإشادة، خاصة وأن المنظومة تقدم خدمات غير مسبوقة بالمجان للمواطنين في سابقة وتجربة تستحق الإشادة من الجميع،     وتابع إمام: “القيادة السياسية صاحبة الفضل في كل ما تشهده المنظومة الطبية من إنجازات غير مسبوقة، فعلى سبيل المثال المستشفيات التي تقدم خدمة التأمين الصحى الشامل في محافظة الإسماعيلية مجهزة على أعلى مستوى، مكيفة والمواطن يحصل على الخدمة بسهولة ويسر، يوجد عمليات تكلفتها أكثر من 300 ألف جنيه تجرى بالمجان للمواطنين”.

عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ مجلس الشيوخ والمولات المحلات العامة الأدوية

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