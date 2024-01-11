رئيس قوى عاملة النواب: قمة العقبة جاءت لتنبيه العالم بالكارثة الإنسانية بغزة

أشاد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالتوافق الكامل على الرسائل التي بعثت بها القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية التي عقدت أمس بمدينة العقبة الأردنية، بإعادة تأكيد اللاءات العربية الثلاث، وهي: الرفض القاطع لأي مساعٍ أو محاولات أو مقترحات تهدف لتصفية القضية الفلسطينية، أو التهجير القسرى لأهالينا فى غزة إلى خارج وطنهم، أو لبقاء آلة القتل الهمجية الإسرائيلية الغاشمة واستمرارها فى حصد أرواح الفلسطينيين الأبرياء، بدون رحمة أو شفقة.

وأكد رئيس قوى عاملة النواب، فى بيان صحفى له، أن القمة الثلاثية التي عقدت بالأمس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن، والرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، تأتي استكمالًا لدور مصر الكبير لإدارة المفاوضات بين المقاومة والأطراف الأخرى المعنية بالقضية الفلسطينية.

الإبادة الجماعية لأهالي غزة

وتابع أن القمة الثلاثية جاءت لتنبيه العالم بالكارثة الإنسانية التي لم يشهد لها العالم مثيلًا من قبل، وما يتعرض له أهالي قطاع غزة من الإبادة الجماعية، التى تحصد أرواح الأطفال والنساء وكبار السن، دون تمييز.

وقال "عبدالفضيل"، إن القمة الثلاثية التي عقدت في العقبة بحضور قادة مصر والأردن وفلسطين، ركزت على دعم جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وزيادة الدعم الموجه لأهالي غزة لإيصال المساعدات الغذائية والطبية، محذرة من امتداد الحرب إلى جبهات جديدة، ومن ثم خروج الوضع عن السيطرة، وستكون إسرائيل في هذه الحالة غير قادرة على إنهاء الحرب.

إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة

واختتم النائب عادل عبدالفضيل تصريحاته في هذا الشأن قائلًا: إن القادة الثلاثة، خلال مباحثاتهم، أكدوا أن الحل الوحيد لهذا الوضع المتدهور هو البدء فى تحقيق التسوية العادلة الشاملة، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، داخل حدود ما قبل 5 يونيو 1967، على أن تكون البداية هى الوقف الفورى لإطلاق النار، وأنه بدون ذلك فإن دوامة الصراع ستبقى دائمة في المنطقة؛ ما يهدد أمن المنطقة والإقليم.