الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

المستشار عبدالوهاب
المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ

رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس، على أن تعود للانعقاد في الحادية عشرة صباح الأحد الموافق الحادي والعشرين من يناير الجاري.

جاء رفع الجلسة بعد أن أحال رئيس المجلس طلب المناقشة المقدم من النائب سالم  شتيوى سالمان، والموجه إلى  وزير الصحة والسكان لاستيضاح سياسة الحكومة للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء وكل ما جاء حوله من مناقشات بالجلسة العامة للمجلس، وكذلك ردود ممثلي وزارة الصحة والسكان إلي لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه وعرضه على المجلس بجلسة لاحقة.
 

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الجلسة العامة للمجلس 

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، افتتح صباح اليوم الأربعاء، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس ووفقًا لجدول أعمالها، ناقش المجلس طلب مناقشة عامة موجه إلى وزير الصحة والسكان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.

وقال النائب سالم شتيوى سالمان، عضو مجلس الشيوخ في اقتراحه، إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعًا ومعقدًا، ويعتمد على العديد من العوامل منها: الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث تؤثر تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية.

وأضاف، أيضًا من العوامل: انتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد (۱۹)، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات.

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