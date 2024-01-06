السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الكشكى: النسخة الثانية من الحوار الوطني ستكون أكثر حيوية وستناقش جميع القضايا التى تهم المواطن

جمال الكشكى
جمال الكشكى

 قال الكاتب الصحفى جمال الكشكى عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه منذ أعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 18 ديسمبر 2023، أكد الرئيس السيسي فى اول كلماته عن اهمية استكمال الحوار الوطنى، مؤكدًا إننا أمام ضمانه كبري من رأس الدولة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم ومواصلة والاستمرار فى تقديم كافة الدعم للحوار الوطنى.

الحوار الوطنى اثر فى  المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

وأضاف الكشكى فى تصريح لـ"جريدة الدستور"، ان هذه الضمانة الكبري ستقود كل المشاركين والقائمين على الحوار بمزيد من التفكير خارج الصندوق ومزيد من الجهد، مضفا ان نجاح النسخة الاولى من الحوار الوطني تقود كل الاحزاب السياسية الى مزيد من النجاح خاصة ان الحوار الوطنى اثر فى  المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وحرص كل الأحزاب على المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية الماضية.

وأكد عضو امناء الحوار الوطنى، على انه كان دافع كبير لدى الاحزاب بمزيد من المشاركة بشكل اكبر والفاعلية بشكل اوسع، مؤكدا ان النسخة الثانية من الحوار ستكون اكثر حيوية وستناقش جميع القضايا التى تهم المواطن، وستركز بشكل فعال على كل ما يهم المواطن المصري وكل القضايا المحيطة له، وستفتح الباب امام جميع القوى والاحزاب الوطنية للمشاركة الفاعلة لتقديم ووضع بنيه تحتيه سياسية لمستقبل سياسي أفضل.

وأشار الكشكى، إلى أن النسخة الثانية من الحوار الوطنى ستؤكد فكرة حالة الحوار داخل المجتمع المصري وهذا مكسب كبير جدا بأن تكون لديك حالة حوار مستمرة هو امر غير مسبوق فى تاريخ مصر الحديث، ومنذ ان اطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي هذه المبادرة 26 ابريل 2022 وبدأت تتكون حالة الحوار داخل المجتمع ولاقت نجاح كبير جدا، مشيرا الى ان النسخة المقبلة من الحوار الوطني ستواصل ترسيخ هذه الفكرة وهى حالة الحوار المجتمعى وستناقش كل القضايا داخل المحاور الثلاثه السياسي والاقتصادى والمجتمعى سواء ما تبقى من النسخة الاولى او ما يستجد او يفرضه الواقع والظروف الحالية.

الحوار الوطنى الانتخابات الرئاسية الرئيس عبدالفتاح السيسي رأس الدولة الأحزاب السياسية المجتمع المصري

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