أمين صناعة "مستقبل وطن": مصر تواصل ثورة التنمية والتعمير بسواعد أبنائها

بعث الدكتور سمير صبري، أمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب "مستقبل وطن"، ومقرر لجنة الاستثمار المحلي والخاص بـ الحوار الوطني، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، مهنأ الإخوة الأقباط في ربوع الوطن بالعيد، داعيًا الله عز وجل أن "يديم علينا الأعياد التي تظهر معدن الشعب المصري الأصيل، وأن تظل راية مصر عالية في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأكد "صبري"، في بيانٍ له اليوم السبت، أن الجميع من أبناء وطن واحد تجمعهم أواصر المحبة والصداقة والعمل المشترك للنهوض بمصر والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت القيادة الرشيدة للرئيس السيسي، متمنيًا أن يديم الأعياد على المصريين جميعًا المسلمين والأخوة المسيحيين ومصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وأشار أمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن "روح المحبة والترابط التي تجمع بين جميع طوائف الشعب المصري تتجلى في أبهى صورة لها في مصر وتعطي القدوة في التسامح بين الأديان، حيث تؤكد أن المصريين نسيج واحد وشركاء في بنيان واحد، وأن مصر ستظل دائمًا بإذن الله بلد الأمن والأمان بفضل وحدة الشعب المصري في مواجهة جميع التحديات لاستكمال مسيرة التنمية والبناء".

وأضاف الدكتور سمير صبري أن عيد الميلاد المجيد رسالة محبة للعالم، وفرصة طيبة أمام كل إنسان لإحياء الخير فى كل مكان مع نفسه وأسرته ومجتمعه، من أجل صنع مستقبل أفضل ليس من أجل أنفسنا فحسب، ولكن من أجل الوطن الذى نعيش فيه والإنسانية جميعها، متمنيًا أن يكون عام خير ونماء على المصريين جميعًا، وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباطًا ثورة التنمية والتعمير والازدهار، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.