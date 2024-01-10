الأربعاء 10 يناير 2024
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سياسي

"المؤتمر": تصدير العمالة المدربة يستهدف توفير فرص عمل للشباب

اللواء طارق رسلان
اللواء طارق رسلان

قال اللواء طارق رسلان، عضو  مجلس  الشيوخ، والأمين العام لحزب المؤتمر، إن اتجاهات الحكومة لتصدير العمالة المدربة للخارج، يستهدف توفير فرص عمل للشباب المدربين على أحدث النظم في مختلف القطاعات فيما يتوافق مع خبراتهم.

وأوضح رسلان، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، أن الحكومة تعمل على التنسيق بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في مختلف المجالات لتدريب وتأهيل الشباب على مختلف الوظائف وفقًا للنظم التكنولوجية الحديثة لرفع كفاءتهم وتأهيلهم للعمل بالخارج.

وأكد الأمين العام لحزب المؤتمر، أن الدولة المصرية غنية بشبابها الواعي الذي يعد ثروة قومية يجب استغلالها بشكل صحيح لرفع مكانة الدولة من خلال تدريبهم على العمل والإنتاج ومواكبة التطور العالمي لدعم الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن الدولة تعمل على تدريب الشباب وتأهيلهم من خلال المدارس التكنولوجية التطبيقية التي تسهم في تخريج أجيال واعية قادرة على العمل والإنتاج بصورة صحيحة مما يؤهلهم للالتحاق بالعمل في الخارج.

يشار إلى أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة ملف تصدير الكوادر والعمالة المصرية الفنية المدربة للخارج، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وحسن شحاتة، وزير العمل، والسفير علاء حجازى، مساعد وزير الخارجية لشئون مكتب الوزير، والسفير وائل بدوي، مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين، ومسئولي عدد من الوزارات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى ما يلقاه ملف تصدير العمالة الفنية المدربة من اهتمام، بالنظر لحجم الطلبات الواردة من العديد من الدول، وخاصة الأوروبية منها، وهو ما يتطلب التوسع في إعداد كوادر فنية وعمالة مدربة لتصديرها للخارج، تلبية لهذه الطلبات، وإتاحة فرص عمل جديدة أمام تلك العمالة المدربة على أحدث النظم في مختلف القطاعات، مواكبة للتطورات العالمية.

اللواء طارق رسلان حزب المؤتمر تصدير العمالة فرص عمل للشباب مؤسسات الدولة

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