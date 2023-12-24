الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

هند رشاد: إشراك القطاع الخاص فى الاستثمار بالتعليم سيوفر فرص عمل للشباب

هند رشاد
هند رشاد

قالت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن توجهات الدولة المصرية لإشراك القطاع الخاص في تطوير التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، يستهدف تطوير العملية التعليمية.

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الاستثمار في التعليم العالي

وأوضحت رشاد، في تصريحات صحفية لها، أن سعي الدولة إلى الاستثمار في العملية التعليمية سيعمل على تأهيل الطلاب لسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.

 

طفرة تنموية

وأشارت أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس السيسي شهدت طفرة تنموية في المنظومة الاقتصادية، ترتب على هذا التطور منح القطاع الخاص فرصًا وحوافز عديدة، تهدف لتعزيز مشاركته في الخطط التنموية للدولة.

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تطوير العملية التعليمية

وأكدت النائبة هند رشاد، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تطوير العملية التعليمية بمختلف مراحلها ولدخول سوق المنافسة العالمية في التعليم خاصة التعليم الصناعي والفندقية والتكنولوجي.

وتابعت أمين سر لجنة الإعلام بالنواب، أن الحكومة تعمل على زيادة جهود النهوض بهذا القطاع المهم وتلبية احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين، من خلال إتاحة فرص تعليمية ذات جودة عالية وبأسعار مناسبة.

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يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعًا، لبحث زيادة فرص الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاعى التعليم قبل الجامعي والجامعي، واستعراض عدد من الفرص المتاحة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نجتمع الآن لبحث أي فرص للتوسع في المشروعات التعليمية المختلفة، بما يخدم هدفنا نحو تمكين وتشجيع القطاع الخاص.

وفي ذات الإطار، أكدت الدكتورة هالة السعيد اهتمام الدولة بملف التعليم، وذلك في ضوء اهتمام المواطن المصري أيضًا بوجود فرص تعليم متميزة لأبنائه، موجهة الشكر للمستثمرين في هذا القطاع، الذين أثبتوا اهتمامهم بتوجيه الاستثمارات الخاصة لقطاع التعليم.

النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب التعليم الجامعى تطوير التعليم رئيس الوزراء اشراك القطاع الخاص

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