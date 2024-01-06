"الحرية المصرى" مهنئًا بعيد الميلاد: الشعب المصرى سيظل نسيجًا واحدًا

تقدم الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى؛ ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجميع الإخوة الأقباط في الداخل والخارج بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

وقال الدكتور ممدوح محمود، في برقية التهنئة للبابا تواضروس الثاني: "يسعدني وقيادات حزب الحرية المصرى وهيئته البرلمانية وجميع الأعضاء بالقواعد الحزبية، أن نتقدم إلى قداستكم وجميع الإخوة الأقباط بأصدق التهانى القلبية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ مصر ويديم على شعبها الأعياد والتسامح والمحبة والسلام؛ والأمن والاستقرار والازدهار".

الدولة اتخذت خطوات غير مسبوقة لترسيخ قيم المواطنة

وأضاف رئيس حزب الحرية المصري أن مصر ستظل نموذجًا فريدًا للوحدة الوطنية؛ وفى الجمهورية الجديدة اتخذت الدولة خطوات غير مسبوقة لترسيخ قيم المواطنة والتسامح والمحبة والسلام بين جناحى الأمة؛ لكى يظل الشعب المصرى نسيجًا واحدًا يجمعهم حب الوطن.

وأشاد الدكتور ممدوح محمد محمود بالدور الوطنى للكنيسة المصرية على مدار التاريخ؛ فى مواجهة التحديات والمخططات التى تستهدف أمن واستقرار الوطن؛ فضلًا عن دورها المتميز فى تعزيز روح المحبة والتسامح والتماسك بين نسيج الأمة.

وفى ختام برقية التهنئة؛ أعرب رئيس حزب الحرية المصرى عن أمنياته أن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها وقواتها المسلحة؛ وأن يظل شعبها فى رباط الى يوم الدين.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

هذا ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.