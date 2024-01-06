السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة شيماء نبيه تهنئ قداسة البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

النائبة شيماء محمود
النائبة شيماء محمود نبيه

هنأت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وكذلك هنأت أقباط مصر بالداخل والخارج، قائلة: نهنئكم بعيد الميلاد المجيد وينعاد علينا جميعًا بالمحبة والسلام.


وقالت "نبيه" إن المصريين نسيج واحد لا يفرقهم شيء، ومصر نموذج فريد للوحدة الوطنية على مدار التاريخ، متابعة: ننطلق إلى الجمهورية الجديدة بنفس روح التسامح والمحبة والسلام بين جناحي الأمة، متمنية من الله أن يديم على الجميع روح الأخوة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، كل عام وكل المصريين في خير وسعادة وسلام ورخاء وخير.


داعية الله أن يُنعم على مصر بالأمن والأمان والاستقرار، لتظل نموذجًا فريدًا في التلاحم الوطني.


وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

هذا ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.

الكنيسة المصرية كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية

وكان قد توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس  مجلس النواب، الأربعاء الماضي- إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يرافقه المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وخلال اللقاء، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني القلبية والأمنيات الطيبة بهذه المناسبة الجليلة التي تذكرنا بمولد السيد المسيح عليه السلام.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الكنيسة المصرية كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية، معربًا عن خالص تقديره لقداسة البابا تواضروس كقامة مصرية وطنية تحظى بثقة واحترام الشعب المصري ومشهود لها بمواقفها الوطنية، مؤكدًا أن المناسبات الدينية فرصة لتأكيد أواصر الترابط والمحبة بين جميع أبناء الوطن الواحد، ودليل على تماسكنا ووحدتنا الوطنية، داعيًا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة المحبة والسلام، وأن يحفظ ازدهار وطننا الغالي مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

مصر البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد مجلس النواب المحبة والسلام الجمهورية الجديدة

مواد متعلقة

الكشكى: النسخة الثانية من الحوار الوطنى ستكون أكثر حيوية وستناقش جميع القضايا التى تهم المواطن

برلمانى: العالم يصمت عن انهيار الأوضاع الإنسانية بغزة ومصر تقف عائقًا أمام تنفيذ مخطط التهجير القسرى

"قانونية مستقبل وطن": خطوات جادة لتشجيع الاستثمار أبرزها "الرخصة الذهبية"

صبور: مصر حققت طفرة غير مسبوقة فى تهيئة مناخ الاستثمار

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

بدأت بـ صالح العارورى.. إسرائيل تُفعل "نيلى" لاغتيال قادة حماس

تهشم 9 سيارات إثر انهيار سور عقار فى وسط البلد

مصدر بالأهلى يكشف قيمة صفقة وسام أبوعلى وطريقة السداد

إهداء ووعد وتسريحة.. محمد صلاح يتصدر الترند

التفاصيل الكاملة.. الأهلى يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار