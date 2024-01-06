النائبة شيماء نبيه تهنئ قداسة البابا تواضروس والإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

هنأت النائبة شيماء محمود نبيه، عضو مجلس النواب، قداسة البابا تواضروس الثاني ، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وكذلك هنأت أقباط مصر بالداخل والخارج، قائلة: نهنئكم بعيد الميلاد المجيد وينعاد علينا جميعًا بالمحبة والسلام.



وقالت "نبيه" إن المصريين نسيج واحد لا يفرقهم شيء، ومصر نموذج فريد للوحدة الوطنية على مدار التاريخ، متابعة: ننطلق إلى الجمهورية الجديدة بنفس روح التسامح والمحبة والسلام بين جناحي الأمة، متمنية من الله أن يديم على الجميع روح الأخوة والتلاحم بين أبناء الوطن الواحد، كل عام وكل المصريين في خير وسعادة وسلام ورخاء وخير.



داعية الله أن يُنعم على مصر بالأمن والأمان والاستقرار، لتظل نموذجًا فريدًا في التلاحم الوطني.



وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام المنصرم 2023.

هذا ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.

الكنيسة المصرية كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية

وكان قد توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأربعاء الماضي- إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يرافقه المستشار أحمد سعدالدين وكيل أول مجلس النواب، والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وخلال اللقاء، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني القلبية والأمنيات الطيبة بهذه المناسبة الجليلة التي تذكرنا بمولد السيد المسيح عليه السلام.

وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الكنيسة المصرية كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية، معربًا عن خالص تقديره لقداسة البابا تواضروس كقامة مصرية وطنية تحظى بثقة واحترام الشعب المصري ومشهود لها بمواقفها الوطنية، مؤكدًا أن المناسبات الدينية فرصة لتأكيد أواصر الترابط والمحبة بين جميع أبناء الوطن الواحد، ودليل على تماسكنا ووحدتنا الوطنية، داعيًا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة المحبة والسلام، وأن يحفظ ازدهار وطننا الغالي مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.