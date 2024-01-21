الأحد 21 يناير 2024
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سياسي

حقوق النواب: زيارة الرئيس الصومالى تعكس مكانة مصر ودورها المتميز لدعم الأشقاء الأفارقة

النائب محمد سلطان
النائب محمد سلطان

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن  زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة ولقائه المرتقب مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، يعكس مكانة مصر ودورها المتميز لدعم الأشقاء الأفارقة.

وأوضح سلطان في تصريحات صحفية له، أن مصر والصومال تجمعهما علاقات تاريخية تستوجب دعم مصر للأشقاء الصوماليين لتحقيق التنمية.

تدخل مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في الصومال

وأكد عضو لجنة حقوق الإنسان بالنواب، أن هذه الزيارة تستهدف تدخل مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في الصومال خاصة بعد تدخل إثيوبيا في ملف أرض الصومال وميناء بربرة وغيره.

وأشار النائب محمد سلطان، إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي مستمرة في دعم الصومال لحين عودتها مرة أخرى في القرن الإفريقي.

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ولفت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن هذه الزيارة تعكس وتؤكد أن مصر حاضرة بقوة في القرن الإفريقي، وتسعى إلى توطيد العلاقات مع كافة الدول الإفريقية لتحقيق التنمية الشاملة والاكتفاء الذاتي بين دول القارة السمراء.

العديد من الإنجازات في مجال التنمية

وتابع النائب محمد سلطان، أن الدولة المصرية نجحت في تقديم العديد من الإنجازات في مجال التنمية المستدامة والتي ظهرت بقوة أثناء رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.

يُشار إلى أنه أعلن السفير إلياس شيخ عمر أبوبكر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن وصول الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، إلى القاهرة على رأس وفد رفيع المستوى بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة (في زيارة رسمية لمصر هي الثانية من نوعها منذ توليه الحكم).

يستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، بقصر الاتحادية، حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، لعقد مباحثات بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية.

النائب محمد سلطان لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب النواب زيارة الرئيس الصومالي السيسي

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