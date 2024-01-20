بيان إفريقى أوروبى أمريكى يدعو لوقف الحرب بالسودان وإنهاء التوتر الإثيوبى الصومالى

أصدر ممثلو الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، المشاركون في قمة عدم الانحياز في العاصمة الأوغندية "كمبالا"، بيانًا مشتركًا يدعو الأطراف "المتقاتلة" في السودان إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والدخول في حوار حول مستقبل الوضع في السودان، كما دعت الأطراف الثلاثة إلى إنهاء التوتر بين الصومال وإثيوبيا حول الاتفاق المبرم بين إثيوبيا وما يعرف "بأرض الصومال".

وأكد البيان المشترك أن التطورات الحاصلة في السودان والتوترات الإثيوبية الصومالية؛ من شأنها تهديد أمن واستقرار منطقة القرن الإفريقي.

وأشار البيان إلى أن التقارير الصادرة عن الاتحادين الإفريقى والأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، والتي تؤكد أن الصراع في السودان؛ قد خلف - حتى الآن - ما لا يقل عن 7 ملايين إنسان ما بين نازح ومشرد وتوقف 19 مليونًا من الأطفال عن الدراسة.

من جانبه، نبه مايكل هامر المبعوث الأمريكي الخاص لمنطقة القرن الإفريقي، الفصائل السودانية المتناحرة إلى ضرورة الالتزام بمقررات القانون الإنساني الدولي، وكذلك الوفاء بتعهداتها بالتوقف عن القتال فى السودان.

وقال هامر - في بيان صادر عن الخارجية الأمريكية - "حان الوقت على الأطراف السودانية المتصارعة أن تنفذ ما تقوله من رغبتها في إنهاء الحرب والوقوف على احتياجات الشعب السوداني".

وقال محللون في العاصمة الأوغندية كمبالا إن دعوة المبعوث الأمريكى للقرن الإفريقي، جاءت بعد عقد الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا "إيجاد" اجتماعًا طارئًا لقادة بلدان التجمع في "كمبالا"، على هامش قمة عدم الانحياز؛ لمناقشة تطورات الموقف في السودان والتوتر الأخير بين إثيوبيا والصومال.

وكانت العاصمة الأوغندية كمبالا قد استضافت قمة قادة دول عدم الانحياز في دورتها الـ19 أمس، وهي القمة - التي اختتمت أعمالها اليوم - بعد اجتماعات تحضيرية عقدت على مدار الأيام الثلاثة السابقة لانعقاد القمة، وكذلك تستضيف العاصمة الأوغندية غدًا الأحد وبعد غد الإثنين، اجتماعات قمة مجموعة الـ77 لدول الجنوب.