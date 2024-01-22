برلماني: لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصومالي دليل على موقف مصر الريادي في القارة السمراء

أكد النائب أحمد سعد نويصر، أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصومالي حسن شيخ أحمد، وعقدهما مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية وإعلان عدة رسائل هامة لإثيوبيا، دليل على موقف مصر الريادي والتاريخي لدعم دول القارة السمراء.

مصر ستتولى الدفاع عن حقوق الصومال

وأوضح نويصر، في تصريحات صحفية له، أن مصر ستتولى الدفاع عن حقوق الصومال وترفض أية تحركات نحو الأراضي الصومالية من الجانب الإثيوبي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العلاقات المصرية الصومالية تتسم بالقوة والمتانة وهي علاقات تاريخية منذ عهد الفراعنة.

دولة الصومال تعد واحدة من أهم دول القرن الأفريقي

وتابع النائب أحمد سعد نويصر، أن دولة الصومال تعد واحدة من أهم دول القرن الأفريقي التي تلعب دورا كبيرا في التحكم بمضيق باب المندب البوابة الجنوبية للبحر الأحمر وقناة السويس وهو ما زاد من أهميتها الاقتصادية والجيوسياسية بالنسبة لمصر.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر لها دور كبير في دعم دولة الصومال في الفترة عقب الاستقلال في مختلف المجالات لا سيما في مجال التعليم حيث تواجدت المدارس والمدرسون.

وأكد النائب أحمد نويصر، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال يسهم في تهديد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الصومال لها حقوق طبقًا لميثاق الجامعة العربية في الدفاع المشترك لأي تهديد لها.

وعبر الرئيس عبد الفتاح السيسي عن رفضه للاتفاق الذي وقعته أرض الصومال مع إثيوبيا، مؤكدا رفض بلاده التدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها.

وقال السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود: "فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع أحد النقاط التى تم مناقشتها مع الرئيس الصومالي.