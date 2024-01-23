الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

في ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة الفنان الراحل أحمد راتب

أحمد راتب،
أحمد راتب،

أحيى برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع على القناة الأولى، ذكرى ميلاد الفنان القدير أحمد راتب، والذي يوافق اليوم 23 يناير.

بدأ أحمد راتب مشواره الفني وهو طفل حيث كان مارس التمثيل في المدرسة، وظهرت موهبته بالتمثيل عندما التحق بفرقة التمثيل بالجامعة أثناء دراسته بكلية الهندسة، ثم التحق بمعهد الفنون المسرحية وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما.

تميز بمشاركته فى العديد من الأدوار الدرامية، منها شخصية "السحت" فى مسلسل المال والبنون، وشخصية الموسيقار محمد القصبجى فى مسلسل "أم كلثوم"، و"رضوان الكومى فى سكة الهلالى، وكان آخر أدواره التى لم يكملها أو يشاهدها دوره فى مسلسل الأب الروحى، وأيضا فيلم جواب اعتقال ومولانا الذى لم يتمكن من مشاهدتهم.

حصل “راتب” طوال مشواره الفني على العديد من التكريمات، منها جائزة مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن دوره في مسلسل أم كلثوم، هذا العمل الذي كان محطة فارقة في مشوار الراحل.

وفاته

وتوفي أحمد راتب في الرابع عشر من ديسمبر عام 2016، عن عمر يناهز الـ67 عامًا بإحدى المستشفيات في المهندسين، بعد إصابته بضيق في التنفس وأزمة قلبية، وقد حرص على حضور عزائه عدد كبير من نجوم الوسط الفني.

أحمد راتب الفنان القدير احمد راتب ميلاد الفنان القدير أحمد راتب

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