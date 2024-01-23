الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ دراسات بيئية: انخفاض معدل المتوسط العمري بنحو 6 أشهر

انخفاض معدل المتوسط
انخفاض معدل المتوسط العمري

أكد الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، إن المتوسط العالمي لعمر الإنسان زاد من 1960 حتى 2020 بنحو 12 عام بفضل الرعاية الطبية المتقدمة والمتطورة على مستوى العالم، موضحًا أن إحدى الدراسات الأخيرة تشير إلى انخفاض معدل المتوسط العمري بنحو 6 أشهر بسبب التغيرات الشديدة في درجات الحرارة مع السيول والأمطار والبرد القارس.

وأضاف “سمعان” خلال مداخلة هاتفية، عبر القناة الأولى، اليوم، أن التغيرات الجوية أحدثت تقليل في عمر الإنسان بشكل عام، موضحا أن بيانات منظمة الصحة العالمية خلال الفترة الآخرة تشير إلى حدوث ما يقرب من 12 ألف كارثة بفعل الظواهر المتطرفة الناتجة من التغير المناخي.

وتابع أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس، أن التغيرات المناخية تسببت في وفاة ما يقرب من 2 مليون إنسان على مستوى العالم.

التغيرات المناخية جامعة عين شمس معدل المتوسط العمري التغيرات الجوية

مواد متعلقة

"روساتوم": يوم مشهود للعلاقات الروسية المصرية مع صب الخرسانات للمفاعل الرابع بالضبعة

فايز فرحات: الرئيس السيسي يمارس دورًا مهمًا بتعميق العلاقة مع القوى العظمى

الصليب والهلال الأحمر: 180 امرأة بقطاع غزة يلدن فى ظروف غير آمنة يوميًا

الرئيس السيسى: إنشاء محطة الضبعة النووية فى مصر حدث تاريخى لبلادنا وشعبنا

الغرفة التجارية بدمياط: نستهدف التواجد فى المحافظات

كيف يستفيد طلاب الثانوية العامة من إجازة منتصف العام؟.. خبير تربوى يوضح

في ذكرى ميلاده.. محطات فنية في حياة الفنان الراحل أحمد راتب

الأرصاد: الأجواء ستكون شديدة البرودة على معظم محافظات الجمهورية وتصل لحد الصقيع

الأكثر قراءة

على طريقة صلاح.. الأهلى يستقر على عودة "الشناوى" إلى القاهرة

ثلاثى منتخب مصر على رادار برشلونة فى بطولة أمم إفريقيا

علاقة محرمة.. كشف لغز العثور على جثتين متحللتين في الجبل بحلوان

الرئيس السيسى: إضافة الطاقة النووية تسهم فى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

رئيس معهد الفلك: لا خسائر مادية أو بشرية جراء زلزال إدفو

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

جلال حمام

نتنياهو باع الوهم للإسرائيليين! "1"

حسين دعسة

سيناريوهات نتنياهو ماذا تنتظر الولايات المتحدة الأمريكية؟

عبدالوهاب داود

أين تشجع المنتخب هذا المساء؟!

ماجد حبته

بلينكن فى الملعب!

لواء.حمدى البطران

كراكيب

لواء. محسن الفحام

الشرطة.. وعام جديد من العطاء

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار

أقارب المحتجزين فى غزة يقتحمون البرلمان الإسرائيلى