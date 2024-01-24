الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مسؤول في هيئة الكتاب: نتوقع زيادة في أعداد الزائرين لمعرض القاهرة هذا العام

معرض القاهرة
معرض القاهرة

قال الكاتب محمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للنشر بالهيئة العامة للكتاب، إن تنظيم مصر لـ55 دورة متتالية لمعرض الكتاب، هذا دليل أنه ليس حدثا ثقافيا محليا أو إقليميا، ولكنه حدث عالمي، مشيرا إلى أنه يعد المعرض الأكبر على مستوى العالم من حيث المساحة وعدد الزوار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، أنه يتم استقبال 3.5 مليون زائر سنويا إلى المعرض، وهذا العدد مرشح للزيادة هذا العام.

وتابع أن المعرض يستقبل 1200 ناشر، وأكثر من 5 آلاف و250 عارضاً، بمشاركة 70 دولة من جميع نواحي الأرض، إضافة إلى أن مصر أكبر سوق رائج للكتاب بشكله التقليدي أو الجديد.

الهيئة العامة للكتاب الكتاب معرض الكتاب

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