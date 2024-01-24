الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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في شهادات للتاريخ.. "أبناء الشهداء" يرون قصص نجاح أبطال الشرطة بحضور السيسي

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، ويرافقه وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

وعلى هامش الاحتفالية أجرت فضائية إكسترا نيوز، لقاءات مع عدد من أبناء الشهداء للحديث عن بطولاتهم، معربين عن سعادتهم بالمشاركة في الاحتفالية.

 

نجل الشهيد الرقيب إسماعيل عرابي: والدي استشهد برصاص الإنجليز بعد نجاحه في إنقاذ الفدائيين

قال اللواء السيد إسماعيل عرابي، نجل الشهيد الرقيب إسماعيل عرابي، إن والده كان واحدا من قوات أمن بورسعيد عام 1956، حيث بدأ العدوان الثلاثي على مصر، واحتل الإنجليز مدينة بورسعيد.

وأضاف عرابي: "كان والدي في الخدمة يوم 6 نوفمبر 1956 لتأمين المدينة، وشاهد أمامه 3 جنود إنجليز يحاصرون مجموعة من الفدائيين لقتلهم، فتدخل والدي وأطلق النار على الجنود الإنجليز وقتل واحدا منهم، وفرّ 2 آخرين، وبعدها أفلت الفدائيون من الحصار".

وتابع: “قرب مكان الواقعة كان هناك دبابة إنجليزية، اتجهت إلى مكان إطلاق النار وتعامت مع والدي وللأسف أُصيب بإصابة خطيرة، وتمكن والدي من الذهاب إلى أحد مداخل المنازل المجاورة وحاولت واحدة من السيدات إنقاذه لكنها لم تتمكن، وأوصاها بأن يكون ابنه الأول الأكبر ضابطًا للشرطة لإكمال مسيرته في حماية أمن الوطن، والحمد لله تمكنت من دخول كلية الشرطة والاستمرار بها والوصول إلى رتبة اللواء، وقضيت حياتي في خدمة أمن الوطن والمواطن”.

أرملة الشهيد حمادة الساكت: زوجي البطل ربنا اصطفاه من وسط أصحابه وزمايله 

أكدت مها عبد الكريم أرملة الشهيد حمادة الساكت، أنها تنتظر يوم تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن التكريم شيء عظيم نتشرف به، كأسر الشهداء.

وأضافت أن زوجها البطل الشهيد، كان على أخلاق عالية، وسيرته لا يختلف عليها اثنين، وأن الجميع يحبه، والله اختاره من أجل أن يكون شهيدا، وهذا فخر لجميع أسرته.

ولفتت إلى أن البطل استشهد في العام الماضي، 20-1-2023، وأن لديها عمرو وإبراهيم، وإياد، وأن أولادها يفتخرون بارتقاء والدهم شهيدا في سبيل الله والوطن.

وتابعت: "زوجي البطل ربنا اصطفاه من وسط أصحابه وزمايله وربنا زرقه الشهادة وده فخر لينا"، معربة عن فخرها واعتزازها بتكريم اسم زوجها الشهيد، قائلة: "بشكر الرئيس لأنه هون علينا كتير.. تكريم أسر الشهداء حاجة عظيمة نتشرف بيها مدى الحياة".

نجل شقيق الشهيد السعيد حمادة يكشف كواليس بطولة عمه أمام القنصلية الإيطالية 1956

قال السعيد رفاعي حمادة، نجل شقيق الشهيد السعيد حمادة، إن عمه استشهد عام 1956، وكان مكلفًا بحراسة القنصلية الإيطالية في بورسعيد وقت استشهاده.

وأضاف، على هامش احتفال عيد الشرطة المقام الآن بمقر أكاديمية الشرطة، عن كواليس بطولة عمه الشهيد: "أنه أثناء بداية المعركة، القنصل الإيطالي أصر وخاف على الشهيد سعيد حمادة، فخرج له بنفسه وقاله ادخل احتمى داخل القنصلية وإحنا نعفيك من المسئولية، فالشهيد رفض وأصر على البقاء وأكمل المعركة، وبعد فترة خرج القنصل واكتشف أنه استشهد".

ابنة رئيس المقاومة الشعبية ببورسعيد: والدى كان "عفريت" وواقف للإنجليز بالمرصاد

روت شاهيناز مصطفى كمال الصياد، ابنة رئيس المقاومة الشعبية في بورسعيد، تفاصيل عن بطولات والدها الراحل خلال مقاومته للإنجليز، قائلة: "والدى كانوا بيقولوه عليه (عفريت) وكان واقف للإنجليز بالمرصاد.. يظهر ويختفى وكل الفدائيين والمقاومة الشعبي كانت بتعمل كده.. والدى مكنش بيقولنا ومكوناش نعرف حاجة..كان مخبى كل حاجة.. كان ظابط شرطة وكانوا بيعملوا كل حاجة من غير ما حد ما يعرف".

كما أعربت ابنة الراحل الصياد عن شكرها العميق لتكريم والدها، قائلة: "وزارة الداخلية تواصلوا معانا وكانت فرحة كبيرة بعد السنين دي إن البلد فاكراهم، لأنهم ضحوا بكل حاجة علشان خاطر البلد".

وأضافت "الصياد"، على هامش احتفالية عيد الشرطة، أن "مصر بلد كبيرة.. والحمد لله عندنا الأمن والأمان.. وعندنا جيش وشرطة.. ودي نعمة من عند ربنا".

الاحتفال بعيد الشرطة

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، ويرافقه وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية، بأكاديمية الشرطة.

ويقام الاحتفال بمجمع المؤتمرات بأكاديمية الشرطة، والذي يوافق ذكرى غالية في سجل الوطنية المصرية وهي معركة الإسماعيلية المجيدة، التي تجسدت فيها بطولات رجال الشرطة وقيم التضحية والفداء والاستبسال دفاعًا عن تراب الوطن، وكانت وبحق ملحمة كفاح ونضال ستظل على مر العصور شاهدة على نبل البطولة وشرف الصمود.

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