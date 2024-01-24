الأربعاء 24 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبيرة اقتصادية: الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية

حنان رمسيس، الخبيرة
حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية

أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن اتفاقيات الشراكة التي تمت بين اقتصادية السويس والقطاع الخاص، توضح رغبة الدولة في استكمال وثيقة ملكية الدولة ومشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أنها بدأت بـ5 اتفاقيات وستستمر حتى الوصول إلى 50 اتفاقية.

وأضافت "رمسيس"، خلال مداخلتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مجالات الاتفاق ستسهل سٌبل الاستثمار ويؤكد حرص واهتمام الدولة على القطاع الخاص وتنمية تواجده ودعمه للأنشطة الاقتصادية، لأنها مؤمنة أن القطاع الخاص من القطاعات الفاعلة التي يمكن أن تنهض بالاقتصاد المحلي.

ولفتت "رمسيس" إلى أن تفكير الدولة في هذه الاتفاقية مع مستثمرين محليين، يؤكد اهتمام الدولة بالمستثمر المحلي وتيسير السبل لاستكمال استثماراته، الاهتمام ليس فقط للمستثمر الأجنبي وتقديم الدعم الكافي له، بل أنها تقوم على التنوع في مصادر الاستثمار.

السويس القطاع الخاص اقتصادية السويس الخبيرة الاقتصادية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى لشهداء الشرطة

بث مباشر.. الرئيس السيسى يشهد احتفالية الذكرى الـ72 لعيد الشرطة

تصل لحد الصقيع.. "الأرصاد" تحذر من درجات الحرارة اليوم

كيف تنظر موسكو للعلاقات المصرية الغربية والشرقية؟

أستاذ دراسات بيئية: انخفاض معدل المتوسط العمري بنحو 6 أشهر

خبير تربوي: الثانوية العامة عاما دراسيا استثنائيا في مصر

"روساتوم": يوم مشهود للعلاقات الروسية المصرية مع صب الخرسانات للمفاعل الرابع بالضبعة

فايز فرحات: الرئيس السيسي يمارس دورًا مهمًا بتعميق العلاقة مع القوى العظمى

الأكثر قراءة

صور الأقمار الصناعية تكشف كارثة كبرى.. ماذا فعلت إسرائيل بأراضى غزة؟

طرد 6 من القيادات بينهم السنوار.. تفاصيل جديدة فى اتفاق تبادل المحتجزين بين حماس وإسرائيل

ترتيب مجموعات كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد تأهل منتخب مصر لدور الـ16

عجلة القيادة اختلت فى يد السائق.. كواليس دهس تريلا 5 سيارات بدائرى المريوطية

حقيقة زيارة ياسمين عبدالعزيز طليقها أحمد العوضى فى المستشفى

نموذج حل امتحان الإنجليزي للصف الثالث الإعدادي 2024 الترم الأول (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

بيت فى المدينة يطمح أن يكون ريفيًا

وائل لطفي

أخطاء الماضى.. آلام الحاضر

ماجد حبته

الحلم النووى.. خطوة جديدة

محاسن السنوسي

حروف مبعثرة.. زخرفها خط اليد

عبد الرحيم طايع

"الدستور الثقافي".. تجديد دماء الثقافة والإبداع

مدحت بشاى

الإعلام الديني.. وقضايا " الشأن العام "

محمد الراعي

‏أسباب الصعود الحزين للمنتخب.. ولا عزاء لصلاح والشناوى!

محمد رفعت

حرب على غزة.. وحرب على مصر!

صور

مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات هاينان الصينية (صور)

كامل العدد.. تفاصيل حفل الموسيقار الكبير راجح داود بالأوبرا (صور)

الدور الوطنى للبوليس المصرى.. دار الكتب تحتفل بعيد الشرطة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

حكومة إسرائيل: لن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق النار يترك "حماس" بغزة

بمليارات الدولارات.. مشتريات عسكرية إسرائيلية جديدة.. ماهى؟

وزير دفاع الاحتلال: إسرائيل لن توقف إطلاق النار