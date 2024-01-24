خبيرة اقتصادية: الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص بالأنشطة الاقتصادية

أكدت حنان رمسيس، الخبيرة الاقتصادية، أن اتفاقيات الشراكة التي تمت بين اقتصادية السويس والقطاع الخاص، توضح رغبة الدولة في استكمال وثيقة ملكية الدولة ومشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، لافتة إلى أنها بدأت بـ5 اتفاقيات وستستمر حتى الوصول إلى 50 اتفاقية.

وأضافت "رمسيس"، خلال مداخلتها ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مجالات الاتفاق ستسهل سٌبل الاستثمار ويؤكد حرص واهتمام الدولة على القطاع الخاص وتنمية تواجده ودعمه للأنشطة الاقتصادية، لأنها مؤمنة أن القطاع الخاص من القطاعات الفاعلة التي يمكن أن تنهض بالاقتصاد المحلي.

ولفتت "رمسيس" إلى أن تفكير الدولة في هذه الاتفاقية مع مستثمرين محليين، يؤكد اهتمام الدولة بالمستثمر المحلي وتيسير السبل لاستكمال استثماراته، الاهتمام ليس فقط للمستثمر الأجنبي وتقديم الدعم الكافي له، بل أنها تقوم على التنوع في مصادر الاستثمار.