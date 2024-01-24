الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا لمعركة الإسماعيلية الخالدة

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلماً تسجيلياً لملحمة معركة الإسماعيلية التي حدثت في 25 يناير 1952، حيث قدّم رجال الشرطة عملًا بطوليًا آنذاك، أمام قوات الاحتلال الإنجليزي الغاشم، وظلوا في أماكنهم رافضين رفع الراية البيضاء داخل مبنى المحافظة.

ووقع في تلك الملحمة 50 شهيدًا و80 جريحًا من قوات الشرطة المصرية في تلك المعركة، لتحتفل مصر منذ ذلك اليوم بعيد الشرطة المصرية.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التقاط صورة تذكارية مع قيادات وزارة الداخلية، احتفالًا بعيد الشرطة الـ72.

ويقام الحفل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وعدد من الوزراء والشخصيات العامة والرموز الوطنية وقيادات وزارة الداخلية.

وأطلقت وزارة الداخلية اللوجو الخاص بالاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، وهو التاريخ الذي يجسد ملحمة أبطال الشرطة في معركة الإسماعيلية عام 1952 لمواجهة العدوان البريطاني.