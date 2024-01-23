مستشفى إسرائيلى يستقبل 14 جنديًا خلال اليوم جراء المعارك فى غزة

أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي في النقب، اليوم الثلاثاء، عن أنه تم استقبال 14 جنديًا إسرائيليًا خلال اليوم جراء المعارك في قطاع غزة، 3 منهم في حالة خطيرة؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وصباح اليوم، أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي، عن أنه استقبل أمس 7 عسكريين جرحى بينهم حالتان خطيرتان، أصيبوا بمعارك في جنوب قطاع غزة، وذلك وفقًا لفضائية الغد الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح المستشفى أنه تم استقبال 2642 عسكريًا مصابًا منذ بداية الحرب، وما زال 33 منهم يتلقون العلاج من بينهم 11 حالة خطيرة.