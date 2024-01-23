الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": علاقات وطيدة ومتجذرة جمعت بين مصر وروسيا

مصر وروسيا
مصر وروسيا

عرضت قناة "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، عبر شاشتها تقريرًا لها، كشفت خلاله عن العلاقات الوطيدة والمتجذرة التي تجمع بين مصر وروسيا على مدار سنوات ممتدة.

وأوضح تقرير "إكسترا نيوز"،  أن هذه العلاقات تعد مثالًا يحتذى به في التعاون والرؤى المشتركة والتوافق في التحركات على مستوى معظم الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار التقرير، إلى أن تلك العلاقات الفريدة بين البلدين اكتسبت قوة دفع قوية جديدة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حتى باتت أكثر تميزًا في ظل الظروف الدولية الراهنة التي تتسم بعدم الاستقرار، وتبلورت متانة العلاقات في الزيارات المشتركة لزعماء البلدين بجانب اللقاءات على هامش المؤتمرات والقمم الدولية.

وأكد التقرير، أن الزيارات المتبادلة بدأت في أغسطس 2014، حيث زار الرئيس عبدالفتاح السيسي روسيا واستقبله خلالها نظيره الروسي بوتين، وبحث الجانبان قضية مكافحة الإرهاب، وتوافقت الرؤى حول أهمية تضافر الجهود وتكثيف التعاون في المجالات كافة.

وتابع: "من جانبه زار بوتين مصر في فبراير 2015، وشهدت الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان المجالات كافة مثل المجالات الاقتصادية والسياسية، وفي مايو 2015 زار السيسي روسيا تلبية لدعوة بوتين للمشاركة في احتفالات موسكو بمناسبة الذكرى السبعين لاحتفالات أعياد النصر، وزارها أيضًا في أغسطس 2015 وناقش مع بوتين العديد من الأمور الخاصة بالأوضاع في المنطقة العربية".
 

اكسترا نيوز مصر روسيا الرئيس عبد الفتاح السيسي العلاقات

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