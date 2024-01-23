الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصيرفى: مشروع الضبعة النووى إنجاز طال انتظاره

أبو الهدى الصيرفي
أبو الهدى الصيرفي

قال الدكتور أبوالهدى الصيرفي، رئيس هيئة المواد النووية، إن مشروع الضبعة النووي، هو إنجاز طال انتظاره منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى أن مصر منذ عام 1961 تبذل جهودًا كبيرة لإدخال استخدامات الطاقة الذرية لاستخداماتها السلمية في مصر.

 

وأضاف الصيرفي، اليوم الثلاثاء، خلال لقاء له عبر قناة “إكسترا نيوز”، أننا في مصر لدينا مزيج من الطاقة الذي يعتمد في الأساس على الوقود الأحفوري، والطاقات المتجددة بجانب المحطات المائية، مشيرًا إلى أننا يهمنا جدًا أن ننوع مصادر الحصول على الطاقة خاصة الطاقة الكهربائية، فلا بد من إدخال مصادر جديدة لإنتاج الكهرباء، ويأتي في مقدمتها الطاقة النووية.

وأوضح أنه كان هناك بعض الخطوات كان على مصر اتباعها لإدخال البرنامج النووي، خاصة فيما يتعلق بإعادة تجديد تحديث دراسة موقع الضبعة، وتدريب الكوادر على التشغيل، بجانب جود بناء تشريعي لأن هذا يعد أحد متطلبات هيئة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

 

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