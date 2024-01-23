الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وزير الدفاع الإسرائيلى: لا نريد حربًا فى لبنان 

يوآف جالانت
يوآف جالانت

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، أن إسرائيل لا تريد حربًا في لبنان، لكنها مستعدة لأي وضع قد يتطور في الشمال، حسبما أفادت قناة "الغد" الفضائية"، في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أن مقتل 24 جنديًا في غزة أمس يعد ضربة قوية.

وقبل قليل، خرجت جنازة في تل أبيب لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا أمس في غزة.

تفاصيل مقتل 21 ضابطًا وجنديًا من جيش الاحتلال فى وسط قطاع غزة

ووفقًا لرواية جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن قوات هندسة تابعة له قامت بزرع متفجرات في مبنيين لتفجيرهما ضمن عمل الجيش على إنشاء شريط فاصل داخل القطاع على طول الحدود، وبينما كانت القوة داخل المبنيين تعرضت لإطلاق آر بي جي، ما أدى إلى تفعيل المتفجرات التي زرعتها القوة وانهيار المبنيين على الجنود.

لبنان حرب غزة إسرائيل

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