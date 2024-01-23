الاتحاد الأوروبى يدين عنف المستوطنين بالضفة الغربية ويدعو لمحاسبتهم

أدان الاتحاد الأوروبي، بشدة، عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعيًا إلى ضرورة محاسبتهم، حسبما أفادت قناة "الغد الفضائية"، في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات غير قانونية، ويجب على إسرائيل وقف التوسع الاستيطاني.

في سياق آخر، أفادت قناة "الغد الفضائية"، بخروج جنازة في تل أبيب لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا، أمس، في غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أفاد بمقتل 21 ضابطًا وجنديًا في وسط قطاع غزة خلال الـ12 ساعة الماضية.