جنازة فى تل أبيب لعدد من جنود الاحتلال الذين قتلوا أمس فى غزة

أفادت قناة "الغد" الفضائية"، في نبأ عاجل لها قبل قليل، بخروج جنازة في تل أبيب لعدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين قتلوا أمس في غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أفاد بمقتل 21 ضابطًا وجنديًا في وسط قطاع غزة خلال الـ12 ساعة الماضية.

تفاصيل مقتل 21 ضابطًا وجنديًا من جيش الاحتلال في وسط قطاع غزة

ووفقًا لرواية جيش الاحتلال الإسرائيلي، فإن قوات هندسة تابعة له قامت بزرع متفجرات في مبنيين لتفجيرهما ضمن عمل الجيش على إنشاء شريط فاصل داخل القطاع على طول الحدود، وبينما كانت القوة داخل المبنيين تعرضت القوة لإطلاق آر بي جي، مما أدى إلى تفعيل المتفجرات التي زرعتها القوة وانهيار المبنيين على الجنود.