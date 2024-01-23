الثلاثاء 23 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الاتحاد الأوروبى: مستعدون لإحياء العملية السياسية على أساس حل الدولتين

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة "الغد" الفضائية"، في نبأ عاجل لها قبل قليل.

وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده للمساهمة في إحياء العملية السياسية على أساس حل الدولتين.

وفي سياق آخر، أكد برنامج الأغذية العالمي، الذي يقدم المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في غزة، أن خطر حدوث مجاعة في مناطق بقطاع غزة لا يزال قائمًا، وفقًا لفضائية "الغد" الإخبارية في نبأ عاجل.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 25490 شهيدًا، و63354 مصابًا منذ 7 أكتوبر الماضي.

الغد الاتحاد الأوروبي الوضع الإنساني قطاع غزة حل الدولتين العملية السياسية

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