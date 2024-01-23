القاهرة الإخبارية: كل إحصائيات الرأى تصب فى مصلحة "ترامب" بانتخابات الحزب الجمهورى

قال ياسر نورالدين، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" في نيويورك، إن جميع إحصائيات الرأي تصب في مصلحة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري لاختيار مرشح الانتخابات الرئاسية 2024، والذي أجرى جولة واحدة في نيوهامبشاير، لكن المرشحة المنافسة نيكي هيلي أجرت 5 جولات في هذه الولاية.

وأضاف "نورالدين"، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الانتخابات التمهيدية للحزب بدأت في صباح اليوم بهذه الولاية، علما بأن المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري يضم 2429 مندوبا، ولا بد من أن يفوز "ترامب" أو "هيلي" بمجموع أصوات 1215 صوتا، والإحصائيات جميعها تصب في مصلحة الرئيس السابق دونالد ترامب.

وأشار إلى أن ولاية نيوهمبشاير تضم بعض المستقلين الذين يقدرون بـ30% من الأصوات، لكن الإحصائيات تصب في مصلحة "ترامب"، علما بأنه بعد هذه الجولة المهمة التي ستنتهي بعد ساعات من الآن، ستستمر في الولايات الأمريكية، والتصويت للوصول والفوز بالترشح من الحزب الجمهوري.

وأوضح أنه في 8 فبراير ستجرى انتخابات في ولاية نيفادا، وفي 24 فبراير في ولاية ساوث كارولينا، وفي 2 مارس ستجرى في ولايتى ميتشجان وميزوري، ولكن في 5 مارس سيكون هناك ما يسمى بـ"الثلاثاء الكبير" نظرا لأنه تجرى فيه الانتخابات في 16 ولاية.

