الثلاثاء 23 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الداخلية" تطلق أغنية "سنة ورا سنة" فى إطار الاحتفالات بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة (فيديو)

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

أطلق قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية، أغنية "سنة ورا سنة" في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

وقام بغنائها ياسمينا العبد، كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي: 

سوا سوا كده  هنا طريق نشمية 

سوا سوا نخاف من إيه

هنا حلمنا هنوصل ليه

عارفين طريقه 

طلعنا بنعشق.. بلدنا.. وقلنا.. هنبقى أملها.. وبكرة نشيلها 

سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة اليوم ده بنستناه 

سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة الأيام قدمنا 

 

وأطلقت وزارة الداخلية اللوجو الخاص بالاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة، الذي يوافق 25 يناير من كل عام، وهو التاريخ الذي يجسد ملحمة أبطال الشرطة في معركة الإسماعيلية عام 1952 لمواجهة العدوان البريطاني.

 

الشرطة الاعلام سنة ورا سنة 25 يناير

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