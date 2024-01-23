طارق شكرى مهنئًا بعيد الشرطة: الداخلية نجحت بامتياز فى إعادة الأمن

هنأ النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، الرئيس السيسي بمناسبة حلول عيد الشرطة وثورة 25 يناير، قائلًا: يأتي على الوطن في أعقاب نجاح الاستحقاق الرئاسي وفوزكم بجدارة بثقة ملايين المصريين، ما يؤكد صواب رؤيتكم السياسية والأمنية والاقتصادية للوطن.

وقال شكري، في تصريح صحفي له اليوم، إن الذكرى 72 لعيد الشرطة يوم وطني يفرح الجميع لتذكر بطولات رجال الشرطة، الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن فخلدهم التاريخ المصرى المعاصر ليكون ذلك اليوم عيدًا للشرطة المصرية، يحتفى به المصريون مقدرين عطاء أبنائها وأعينهم فى سبيل أمن هذا الوطن على مدى السنين.

وتابع وكيل اسكان البرلمان، أن ما قدمه الرئيس السيسي في مجال الأمن والاستقرار تجربة وطنية خالصة، فمصر استطاعت سحق الارهاب وإقرار الأمن والاستقرار على يد الرئيس السيسي، في حين هناك دولا أخرى لا تزال تعاني من الانفلات حتى اليوم جراء ما حدث في 2011.

وشدد المهندس طارق شكري: الشرطة المصرية المفعمة بالوطنية قادرة عن الذود عن الوطن وشعبه، وتنفيذ كافة المهام المنوطة بها حتى اجتث الإرهاب من ربوع الوطن، بتوجيهات القيادة السياسية ورؤيتها.

ونوه النائب، بجهود كافة قطاعات وزارة الداخلية، الذين يقومون بالضربات الاستباقية التي تمنع الجريمة، وتصدت من قبل للارهاب باستخدام الأساليب الحديثة والتدريبات العالية للضباط والجنود، مشيدًا بالنجاحات التي تحققت على ارض الواقع في مكافحة الجريمة والقضاء على الإرهاب، وبث الأمن والأمان في ربوع مصر.

واختتم المهندس طارق شكري، بالقول أن ما قامت به الشرطة هو نجاح بامتياز في اعادة الأمن مضيفا: واذ نهنئ اليوم بعيد الشرطة وذكرى يناير، فإننا نتذكر الملحمة البطولية التي تقدمها القيادة السياسية لوضع الوطن على الطريق الصحيح، وشق الطريق نحو الجمهورية الجديدة والتنمية الشاملة.