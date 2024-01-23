البنتاجون: الولايات المتحدة دمرت أكثر من 25 موقعا لإطلاق الصواريخ فى اليمن

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أن الولايات المتحدة الأمريكية، دمرت أكثر من 25 موقعا لإطلاق الصواريخ بالإضافة إلى 20 صاروخًا في اليمن؛ حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الوزراء البريطالني، ريشي سوناك، أن المملكة المتحدة لن تتردد في توجيه ضربات جديدة ضد الحوثيين في اليمن؛ حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقف تمويل الحوثيين

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده ستحافظ على حقها في الدفاع عن نفسها، وستستخدم كل الوسائل لوقف تمويل الحوثيين في اليمن بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية.