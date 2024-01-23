وزراء الليكود فى الحكومة الإسرائيلية يدعون لمؤتمر لتكريس الاستيطان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها اليوم الثلاثاء، بأن عددًا من وزراء حزب الليكود في الحكومة الإسرائيلية يدعون لمؤتمر لتكريس الاستيطان في الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق، استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية طعن عند حاجز "عنا" شرق طولكرم بمدينة الضفة الغربية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

كما دمرت فصائل المقاومة الفلسطينية، مركبتين عسكريتين لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعد وقوعهما في حقل ألغام في جحر الديك وسط قطاع غزة.